Hudut tellerine takılan şahinin imdadına Mehmetçik yetişti
Hatay'da, hudut karakolu tellerine takılan şahine Mehmetçik yardım etti.
Hatay'da, hudut karakolu tellerine takılan şahine Mehmetçik yardım etti.
Kırıkhan ilçesi Suriye sınırında bulunan Akpınar (Ufuk) Hudut Karakol Komutanlığı tellerine takılan şahinin imdadına Mehmetçik yetişti. Tele takılan şahini bulunduğu yerden kurtaran Mehmetçik, şahine ilk yardım uyguladı.
Şahinin sağlık durumunun iyi olduğunu gözlemleyen Mehmetçik daha sonra şahini doğaya saldı. - HATAY