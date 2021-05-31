Hudut Kartallarımız Arama-Tarama Faaliyetleriyle Kaçakçılara Geçit Vermiyor

Hudut kartallarımızın sınırlarımızdaki keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kesintisiz sürüyor.

Hudut kartallarımızın sınırlarımızdaki keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kesintisiz sürüyor. Son olarak Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde;

55 kilo 471 gram uyuşturucu madde,

15 bin 775 paket sigara,

239 kg uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde,

31 kilo 988 gram gümüş,

Muhtelif tıbbi malzeme ele geçirildi.

Kaynak: Habermetre