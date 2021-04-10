'Hudut Kartalları' sınırdaki 100 metrelik tüneli kullanılamaz hale getirdi
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'Hudut Kartalları' sınırdaki 100 metrelik tüneli kullanılamaz hale getirdi

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'Hudut Kartalları' sınırdaki 100 metrelik tüneli kullanılamaz hale getirdi

'Hudut Kartalları' sınırdaki 100 metrelik tüneli kullanılamaz hale getirdiMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye sınırında terörist sızmalarında kullanılabileceği değerlendirilen, 100 metre uzunluğundaki tünelin tespit edilerek, kullanılmaz hale getirildiği açıklandı.

Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı

'Hudut Kartalları' sınırdaki 100 metrelik tüneli kullanılamaz hale getirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye sınırında terörist sızmalarında kullanılabileceği değerlendirilen, 100 metre uzunluğundaki tünelin tespit edilerek, kullanılmaz hale getirildiği açıklandı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sınırlarda kahramanca ve fedakarca görev yapan 'hudut kartalları'nın, ülkeye yönelik yasa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ettiği belirtildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez Hudut Karakolu'nda görev yapan 'hudut kartalları'nın, bölgedeki arama- tarama faaliyeti sırasında, yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit ettiği belirtildi.

Mehmetçiğin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde, Türkiye'ye girmeye çalışan 24 kişilik mülteci grubun da yakalandığı belirtilerek, "Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye'deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi. Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hale getirildi" denildi.

ANKARA,


'Hudut Kartalları' sınırdaki 100 metrelik tüneli kullanılamaz hale getirdi
'Hudut Kartalları' sınırdaki 100 metrelik tüneli kullanılamaz hale getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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