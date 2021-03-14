Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor
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Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor

14.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:49
Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenler yakalanarak sınır dışı ediliyor.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenler yakalanarak sınır dışı ediliyor.

Kilis'te konuşulu bulunan 1'inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor. 1'inci Hudut Alay Komutanlığına bağlı 2 ile 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk alanında Suriye'den Türkiye'ye geçerken yakalanan düzeniz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi tarafından sınır dışı ediliyor. Son olarak, 4 kişilik bir gurup sınır devrileri tarafından yakalandı. Türkiye- Suriye sınır hattında son teknolojik imkanların kullanıldığı yasa dışı geçişleri, izin verilmediği öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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