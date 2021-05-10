Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor
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Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, 4 ilde sınır kapılarında kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlarda 24 bin 173 paket kaçak sigara ve 114 kilo 862 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 4 ilde sınır kapılarında kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlarda 24 bin 173 paket kaçak sigara ve 114 kilo 862 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hudut kartalları tarafından Iğdır, Van, Hatay ve Hakkari sınır kapılarında yapılan operasyonlarda 24 bin 173 paket kaçak sigara ve 114 kilo 862 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada hudut kartallarının sınır güvenliğinin sağlanması noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi. - ANKARA

Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor
Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor
Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor
Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor
Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor
Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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