Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor
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Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

17.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:40
Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama faaliyetlerinde 1 adet arazi aracı içerisinde kurusıkı tabanca, uzun şarjör, ses mermisi ve kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama faaliyetlerinde 1 adet arazi aracı içerisinde kurusıkı tabanca, uzun şarjör, ses mermisi ve kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti. Bakanlık bu çerçevede, Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama - tarama faaliyetlerinde; 1 adet arazi aracı, 7 adet 25 litrelik mazot, 80 adet 9 milimetre kurusıkı tabanca(şarjörlü), 77 adet uzun şarjör ve 9 bin 950 adet 9 milimetre ses mermisi ile 3 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

(Yunus Özkan/İHA)

Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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