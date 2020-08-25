Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor
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Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hudut Kartallarımız, Hakkari, Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirdiğini açıkladı.

Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor
25.08.2020 11:00 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:04

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hudut Kartallarımız, Hakkari, Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirdiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarının, Hakkari, Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; 42 adet havalı silah, 27 adet susturucu, 24 adet çatal ayak, 991 adet av fişeği, 28 adet yedek parça, 1720 g kubar esrar, 15 bin 260 paket kaçak sigara, 52 bin 407 muhtelif ilaç, 58 adet cep telefonu ve 80 adet şarj adaptörünün79 adet şarj kablosu ele geçirildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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