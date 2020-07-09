Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermiyor
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Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermiyor

Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 29 bin paket sigara, 51.5 kilogram ağırlığında 98 paket uyuşturucu madde, 1 kilo 806 gram kubar esrar ve 792 adet captagon hap ele geçirildiğini açıkladı.

Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermiyor
09.07.2020 11:42 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:46

Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 29 bin paket sigara, 51.5 kilogram ağırlığında 98 paket uyuşturucu madde, 1 kilo 806 gram kubar esrar ve 792 adet captagon hap ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Son olarak Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 29 bin paket sigara, 51.5 kilogram ağırlığında 98 paket uyuşturucu madde, 1 kilo 806 gram kubar esrar ve 792 adet captagon hap ele geçirildi" denildi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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