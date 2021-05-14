'HUDUT KARTALLARI', BAYRAMDA ELLER TETİKTE SINIR NÖBETİNDE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

'HUDUT KARTALLARI', BAYRAMDA ELLER TETİKTE SINIR NÖBETİNDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı karakollarda görev yapan Mehmetçik, eller tetikte Türkiye- İran sınırında kuş uçurtmuyor.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı karakollarda görev yapan Mehmetçik, eller tetikte Türkiye- İran sınırında kuş uçurtmuyor. Mevzi başında, sarp arazilerle kaplı sınır hattında devriye gezen hudut kartalları, Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla milletimizin emrinde 7 gün 24 saat görevimizin başındayız dedi.

Doğubayazıt'taki 5'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Taburu 13'üncü Hudut Bölük Komutanlığı'na bağlı 2597 rakımda konuşlu Şehit Piyade Er Bayram Şenol Hudut Takım Karakolu'nda görev yapan askerler, Ramazan Bayramı'nda elleri tetikte görevlerini sürdürüyor. 'Hudut kartalları' yerli ve milli teknolojik cihaz ve silahlarla sınırın güvenliğini sağlıyor. Mehmetçik, TSK Dayanışma Vakfı'nın bir iştiraki olan ASELSAN tarafından milli ve yerli imkanlarla üretilen 'şahin gözü' termal kameraların yanı sıra 'retina radar' olarak bilinen çevre gözetleme radarıyla gece- gündüz, her türlü iklim ve hava şartlarında hedef tespiti yapılabiliyor. Radar tarafından tespit edilen kaçak göçmenler, hudut kartalları tarafından yapılan operasyonla kısa sürede yakalanıyor. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla milletimizin emrinde 7 gün 24 saat görevimizin başındayız diyen hudut kartalları, sarp arazilerle kaplı sınırda devriye görevi icra ederek güvenliği sağlıyor.

MODÜLER BETON DUVAR

Türkiye-İran sınırında güvenliğin en büyük destekçisi modüler beton duvar. 3 metre yüksekliğinde, 30 santimetre kalınlığındaki bloklardan oluşan beton duvar, sınırı geçmeye çalışanların önündeki en büyük engel. Sınır hattı boyunca uzanan duvara rağmen hudut kartalları, buralarda da sürekli devriye görevi yapıyor. Modüler beton duvarla, teröristlerin sızma girişimi, yasa dışı düzensiz göçmenlerin geçiş teşebbüsleri ve kaçakçılık girişimleri de önleniyor.

'VATAN BİZE EMANET'

Şehit Piyade Er Bayram Şenol Hudut Takım Karakolu'nda mevzide görev yapan asker, başta şehit aileleri olmak üzere Türk milletinin ve kendi ailesinin Ramazan Bayram'ını kutladı. Hudut hattındaki mevzide 'retina radar' ve 'Şahin gözü' ile gözetleme yapan asker telefonda babasıyla görüşerek, Baba, anne bayramınız mübarek olsun. Sizlerden belki uzağım ama burada çok özel bir bayram geçiriyoruz. Komutanlarımız ve arkadaşlarımızla bayramlaştık. Hepsinin sizlere selamı var. Merak etmeyin bizler burada çok iyiyiz, vatan bizlere emanet, siz de Allaha emanet olun, hepinizi çok seviyorum diyerek ailesinin bayramını kutladı.

'HUDUT KARTALLARI', BAYRAMDA ELLER TETİKTE SINIR NÖBETİNDE
'HUDUT KARTALLARI', BAYRAMDA ELLER TETİKTE SINIR NÖBETİNDE
'HUDUT KARTALLARI', BAYRAMDA ELLER TETİKTE SINIR NÖBETİNDE
'HUDUT KARTALLARI', BAYRAMDA ELLER TETİKTE SINIR NÖBETİNDE
'HUDUT KARTALLARI', BAYRAMDA ELLER TETİKTE SINIR NÖBETİNDE
'HUDUT KARTALLARI', BAYRAMDA ELLER TETİKTE SINIR NÖBETİNDE
'HUDUT KARTALLARI', BAYRAMDA ELLER TETİKTE SINIR NÖBETİNDE
'HUDUT KARTALLARI', BAYRAMDA ELLER TETİKTE SINIR NÖBETİNDE
'HUDUT KARTALLARI', BAYRAMDA ELLER TETİKTE SINIR NÖBETİNDE
'HUDUT KARTALLARI', BAYRAMDA ELLER TETİKTE SINIR NÖBETİNDE
'HUDUT KARTALLARI', BAYRAMDA ELLER TETİKTE SINIR NÖBETİNDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'de 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi
Akar: '(Mısır ile) İlişkilerin düzelmesi iki tarafa da faydalı olacak.
Akar: "(Mısır ile) İlişkilerin düzelmesi iki tarafa da faydalı olacak.
Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel...
Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Burak Yılmaz Ali Palabıyık Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'HUDUT KARTALLARI', BAYRAMDA ELLER TETİKTE SINIR NÖBETİNDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 10:10:03. #1.16#

title