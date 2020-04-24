Hudut karakolundaki Mehmetçiğin iftarı Edirne'de görev yapan hudut askerleri iftarını yaptı.

Edirne'de görev yapan hudut askerleri iftarını yaptı.

54'üncü Mekanize Piyade Tugayı 3'üncü Hudut Taburu 2'nci Hudut Bölüğü Komutanlığında görev yapan hudut askerleri iftar sofrasında buluştu.

Ezanın okunmasıyla dua eden Mehmetçik orucunu açtı.

Piyade Er Emin Ermurat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinden ayrı ilk ramazan ayını geçirdiğini söyledi.

Erzincan'daki ailesine ve tüm silah arkadaşlarına selam gönderen Ermurat, "Hudut karakolunda askerlik yapmaktan gurur duyuyorum. Komutanlarımız ve arkadaşlarımızla beraberce huzur içerisinde ramazan ayı geçiriyoruz." dedi.

Piyade Er Enes Yakup Tiryaki de arkadaşları ve komutanlarıyla güzel bir ramazan geçirdiğini belirterek, ailesine ve silah arkadaşlarına selam gönderdi.

Kaynak: AA