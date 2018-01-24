Hudut Karakoluna Taciz Ateşi Açan 3 Terörist Öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut karakoluna taciz ateşi açan 3 terörist, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'in karşısında terör örgütü YPG'nin elinde bulunan Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Şehit Faruk Gezen Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı. Ateşe, karakolda bulunan tank ve obüslerle anında karşılık verilmesi sonucu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 4 roketatar mühimmatı, 20 fişek, bir el telsizi, bir lazermetre, muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi. - MARDİN