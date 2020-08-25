Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari, Hatay ve Van hudut hattında 42 adet havalı silah, 27 adet susturucu, 991 adet av fişeği, 1 kilogram 720 gram kubar esrar ve 15 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok
25.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:32

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari, Hatay ve Van hudut hattında 42 adet havalı silah, 27 adet susturucu, 991 adet av fişeği, 1 kilogram 720 gram kubar esrar ve 15 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Hakkari, Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; 42 adet havalı silah, 27 adet susturucu, 24 adet çatal ayak, 991 adet av fişeği, 28 adet yedek parça, 1 kilogram 720 gram kubar esrar, 15 bin 260 paket kaçak sigara, 52 bin 407 muhtelif ilaç, 58 adet cep telefonu, 80 adet şarj adaptörü, 79 adet şarj kablosu ele geçirilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı Magazin
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Sele kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı! 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyen aileden acı haber geldi 3. Sayfa
Sele kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı! "Boğuluyoruz, kurtarın" diyen aileden acı haber geldi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir Sağlık
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder Ekonomi
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı Politika
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Başakşehir'de Fransız futbolcu Gael Clichy ile yollar ayrıldı
Son Dakika: Başakşehir'de Fransız futbolcu Gael Clichy ile yollar ayrıldı
Bakırköy'de metrobüs alev alev yanıyor
Bakırköy'de metrobüs alev alev yanıyor
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459,7 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459,7 liradan işlem görüyor
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
59 suçtan kaydı olan otomobil hırsızının yöntemi hayrete düşürdü
59 suçtan kaydı olan otomobil hırsızının yöntemi hayrete düşürdü
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Onur Saylak Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Eddie Newton Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tv Sel Yangın Ankara
Şu an buradasınız: Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 11:33:27. #1.14#
title