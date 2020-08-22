Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 45 bin 828 paket sigara, 1 kilo 265 gram esrar ile 3 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 45 bin 828 paket sigara, 1 kilo 265 gram esrar ile 3 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "'Hudut namustur' parolası ile görev yapan fedakar ve kahraman hudut birliklerimiz son 2 günde; Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 45 bin 828 paket sigara, 1 kilo 265 gram esrar ile 3 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirdi" denildi.FOTROĞRAFLI

Kaynak: DHA