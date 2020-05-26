Hudut birliklerinden terörün finansman kaynaklarına darbe
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Hudut birliklerinden terörün finansman kaynaklarına darbe

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada hudut birliklerince İran, Irak ve Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 8 pompalı tüfek, yaklaşık 153 kilogram eroin, 39,8 kilogram metamfetamin, 33 bin 464 paket sigara ve 497 küçükbaş hayvanın ele geçirildiğini duyurdu.

Hudut birliklerinden terörün finansman kaynaklarına darbe
26.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:28

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada hudut birliklerince İran, Irak ve Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 8 pompalı tüfek, yaklaşık 153 kilogram eroin, 39,8 kilogram metamfetamin, 33 bin 464 paket sigara ve 497 küçükbaş hayvanın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynaklarının önemli bir bölümünü teşkil eden hudut kaçakçılığına dair son bir haftadaki operasyonlar hakkındaki bilgilere yer verildi.

Hudut birliklerince keşif, gözetleme, pusu ve nöbet faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, büyük miktarlarda uyuşturucu ve sigara ele geçirildiği belirtildi.

Buna göre, Van'daki hudut birlikleri ve jandarma birimlerinin koordineli operasyonu sonucu İran üzerinden yurda sokulmak istenen 147,3 kilogram eroin, 10 kilogram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 20 bin 318 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İran üzerinden yurda sokulmak istenen paketlenmiş toplam 6 kilo 600 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu bulundu. Van Başkale hudut hattında ise araca yüklenmiş şekilde 9 bin 150 paket sigara ele geçirildi.

İran sınırının bir başka noktasında ise yurda girmeye çalışan 3 şahsın engellediği, yapılan çevre taramasında da 2 bin 996 paket kaçak sigaranın bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, İran sınırında devriye atan başka bir hudut birliğinin ise 3 otomatik pompalı tüfek, 5 yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 sırt çantası içerisinde 30 paket içerisindeki 29,8 kilogramlık metamfetamin uyuşturucu maddesini ele geçirdiği bildirildi.

Irak ve Suriye sınırındaki operasyonlar

Bakanlığın açıklamasında, Irak ve Suriye sınırlarındaki faaliyetlere de yer verildi.

Buna göre, Kuzey Irak'tan gelerek 497 küçükbaş hayvanı yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

Suriye'den yasa dışı şekilde hudut geçişi teşebbüsünde bulunan bir kişi de hudut birliklerinin müdahelesi sonucu Suriye istikametine kaçtı. Bölgedeki aramalarda 1000 paket kaçak sigara bulundu.

Başka bir operasyonda ise Suriye sınırını yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada ayrıca, İran, Irak ve Suriye sınırında gözaltına alınan şahıslarla ele geçirilen küçükbaş havyan ve diğer yasa dışı malzemelerin Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine teslim edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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