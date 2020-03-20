Hudut birliklerinde 'korona virüs' önlemi
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3. Sayfa

Hudut birliklerinde 'korona virüs' önlemi

Milli Savunma Bakanlığı, yeni nesil 'korona virüs' salgınından korunmak için alınan tedbirler kapsamında sınırda görev yapan personele koruyucu elbise, eldiven ve maske dağıtıldığını açıkladı.

20.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:27
Hudut birliklerinde 'korona virüs' önlemi

Milli Savunma Bakanlığı, yeni nesil 'korona virüs' salgınından korunmak için alınan tedbirler kapsamında sınırda görev yapan personele koruyucu elbise, eldiven ve maske dağıtıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinde 'korona virüs' salgınından korunmak için yasa dışı geçişlerde yakalanan kişilerle temasta uygulanacak hareket tarzlarının belirlendiğini ve personelin koruyucu elbise, eldiven ve maske ile donatıldığını bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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