Hudut birlikleri, kaçakçılara göz açtırmadı
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Hudut birlikleri, kaçakçılara göz açtırmadı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, son bir haftada İran, Irak ve Suriye sınırlarında yapılan operasyonlarda yüklü miktarlarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildini açıkladı.

Hudut birlikleri, kaçakçılara göz açtırmadı
26.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:53

MİLLİ Savunma Bakanlığı, son bir haftada İran, Irak ve Suriye sınırlarında yapılan operasyonlarda yüklü miktarlarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; hudut birlikleri her türlü hava ve arazi şartlarında, gece-gündüz, 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğü keşif, gözetleme, pusu ve nöbet faaliyetleri neticesinde, terör örgütlerinin finans kaynaklarının önemli bir bölümünü teşkil eden ve yasa dışı yollardan yurda sokulan; uyuşturucu, küçükbaş hayvan ve sigara kaçakçılığına büyük darbe vurdu. Son bir haftada İran, Irak ve Suriye sınırlarında yapılan operasyonlarda büyük miktarlarda uyuşturucu ve sigara ele geçirildi.

İRAN SINIRINDA 147 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİVan'daki hudut birliklerinin jandarma birimleri ile koordineli olarak icra ettikleri başarılı operasyon sonucu, İran üzerinden yurda sokulmak istenen 147,3 kilo eroin, 10 kilo metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 20 bin 318 adet kaçak sigara ele geçirildi. Yine İran üzerinden yurda sokulmak istenen 13 adet paketlenmiş şekilde toplam 6.6 kilo eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde yakalandı. Van Başkale hudut hattında ise şoförüyle birlikte araca yüklenmiş şekilde 9 bin 150 paket sigara ele geçirildi. İran sınırının bir başka noktasında yasa dışı yollarla Türkiye girmeye çalışan 3 kişiyi engelleyen hudut birlikleri, olay yerindeki aramada 2 bin 996 paket kaçak sigara daha ele geçirdi. Yine İran sınırında devriye atan hudut birlikleri, 3 adet tam otomatik pompalı tüfek, 5 adet yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 sırt çantası içerisinde 30 paket içerisindeki 29.8 kiloluk metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi.IRAK SINIRINDAN 497 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SOKMAYA ÇALIŞTILARAyrıca Kuzey Irak'tan gelerek Türkiye'ye 497 adet küçükbaş hayvanı yasa dışı yollardan sokmaya çalışan 3 erkek ve 1 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Suriye'den ise yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan bir kişi, hudut birliklerinin müdahalesi sonucu Suriye istikametine geri kaçtı. Bölgede yapılan aramada ise yurda sokulmak istenen bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Suriye sınırını yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İran, Irak ve Suriye sınırında gözaltına alınan şahıslar, ele geçirilen küçükbaş havyan ve diğer yasa dışı malzemeler Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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