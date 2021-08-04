Hudut Alay Komutanı Oruçoğlu, tuğgeneralliğe terfi etti
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Hudut Alay Komutanı Oruçoğlu, tuğgeneralliğe terfi etti

Hudut Alay Komutanı Oruçoğlu, tuğgeneralliğe terfi etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Yüksek Askeri Şura kararı ile tuğgeneralliğe terfi etti.

Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Yüksek Askeri Şura kararı ile tuğgeneralliğe terfi etti.

Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararının onaylanmasıyla birlikte Tuğgeneral rütbesine yükseldi. 1 yıldır Kilis'te görev yapan Albay Oruçoğlu'nun terfi etmesiyle birlikte yeni birliğine ilerleyen günlerde atanması bekleniyor. Tuğgeneralliğe yükselen Albay Oruçoğlu'nun yerine 1'inci Hudut Alay Komutanlığından atama yapılacağı öğrenildi. - KİLİS

Hudut Alay Komutanı Oruçoğlu, tuğgeneralliğe terfi etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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