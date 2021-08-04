Hudut Alay Komutanı Oruçoğlu, tuğgeneralliğe terfi etti

Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Yüksek Askeri Şura kararı ile tuğgeneralliğe terfi etti.