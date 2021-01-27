Hudeyde'de yüzlerce Yemenli, hükümetin Stokholm Anlaşması'ndan çekilmesi talebiyle gösteri düzenledi
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Hudeyde'de yüzlerce Yemenli, hükümetin Stokholm Anlaşması'ndan çekilmesi talebiyle gösteri düzenledi

27.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:09
Hudeyde'de yüzlerce Yemenli, hükümetin Stokholm Anlaşması'ndan çekilmesi talebiyle gösteri düzenledi

Yemen'in Hudeyde kentinde yüzlerce kişi, hükümetin İran destekli Husilerle imzaladığı Stokholm Anlaşması'nı protesto etti.

Yemen'in Hudeyde kentinde yüzlerce kişi, hükümetin İran destekli Husilerle imzaladığı Stokholm Anlaşması'nı protesto etti.

Ülkenin batısındaki Hudeyde'de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin posterleri ile Yemen bayraklarını taşıyan kalabalık bir grup, hükümetin Stokholm Anlaşması'ndan çekilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Husilerin Hudeyde'yi terk etmesi çağrısında bulunan göstericiler, ABD'nin 11 Ocak'ta aldığı ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren "Husilerin yabancı terör örgütü" ilan edilmesi yönündeki kararını desteklerini ifade etti.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, 15 Ocak'ta yaptığı basın açıklamasında, Husilerle yapılan Stokholm Anlaşması'nın kabul edilmesini "başarısız bir karar" olarak nitelendirmişti.

Yemen krizi ve Stokholm Anlaşması

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stokholm'da bir araya getirmiş, krizin çözümü için Husiler ile hükümet yetkilileri arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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