Hudeyde'de Sağlanan Ateşkes Yürürlüğe Girdi

Yemen'in Hudeyde şehrinde Yemen hükümeti yanlısı güçler ile Husiler arasındaki çatışmaların ateşkesin gece yarısı yürürlüğe girmesinden sonra azaldığı bildirildi.

Yemen'in Hudeyde şehrinde Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuğu ile varılan ateşkes gece yarısı başladıktan birkaç saat sonra çatışmalar devam etti ancak yerli halk durumun şimdi nispeten sakin olduğunu söylüyor. BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ateşkesin şimdiye kadar iyi bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Yemen hükümet yanlısı güçler ile Husi isyancılar arasında liman kenti Hudeyde'de meydana gelen çatışmalar yardım malzemelerinin ülkeye dağıtımını aksatıyordu. Yemen'de yaklaşık dört yıldır devam eden iç savaş nedeniyle parçalanmış ülke nüfusunun yarısına denk gelen, yaklaşık 14 milyon insan kıtlığın eşiğinde ve bugüne kadar tahmini 85 bin çocuk yetersiz beslenmeden öldü.

Yemen'de Şubat 2015'te Husilerin başkent Sana şehrini ele geçirmesi ile birlikte dengeler değişmişti. Mart 2015'te Husi güçlerinin ülkenin üçüncü büyük kenti Taiz'i ele geçirerek uluslararası toplumun Devlet Başkanı kabul ettiği Mansur Hadi'nin bulunduğu Aden'i kuşatması sonrası Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderliğinde bir koalisyon kurulmuş ve Yemen'e askeri operasyonlar başlatılmıştı. - EL HUDEYDE

Kaynak: İHA