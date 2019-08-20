Hudeyde'de Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yeniden başladı

20.08.2019 23:20

Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yeniden başladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kızıldeniz kıyısındaki stratejik öneme sahip Hudeyde kentinin güneyinde ve Tuhayta ilçesinde çatışmalar yaşanıyor.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri basın ofisinden yapılan açıklamada, Husi milislerinin bölgede koalisyon güçlerine karşı topçu ateşiyle saldırı başlattığı ifade edildi.

Husilerin, İsveç'te imzalanan anlaşmayı ve ateşkesi baltalayarak Hudeyde kentini yoğun bombardımana tuttuğu belirtilen açıklamada, saldırıların vatandaşların mülklerine zarar vererek bir çocuğun yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Husilere ait "El-Mesira" internet sitesinde yer alan haberde ise, "Hükümet güçleri ateşkesi sağlamak adına İsveç'te imzalanan Stockholm Anlaşması'nı ihlal etmeye devam ediyor ve sonucunda sivil kayıplara neden oluyor." ifadesi kullanıldı.

Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış, ancak uygulamada birtakım ihtilaflar yaşanmıştı.

Anlaşma kapsamında BM başkanlığında oluşturulan "Hudeyde Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi", geçen ay Yemen'de çatışan tarafların, ateşkes mekanizmasının etkinleştirilmesi ve en kısa sürede ateşkesin sağlanması konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA