HUDER Temsilcisi Altaş: "Barışın teminatı nitelikli yargıdır"
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HUDER Temsilcisi Altaş: "Barışın teminatı nitelikli yargıdır"

HUDER Temsilcisi Altaş: 'Barışın teminatı nitelikli yargıdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adli yıl açılışı nedeniyle mesaj yayımlayan HUDER Kırşehir temsilcisi Av. Bilgehan Altaş, barışın teminatının bağımsız ve nitelikli yargı olduğunu söyledi.

Adli yıl açılışı nedeniyle mesaj yayımlayan HUDER Kırşehir temsilcisi Av. Bilgehan Altaş, barışın teminatının bağımsız ve nitelikli yargı olduğunu söyledi.

Altaş, "Demokrasinin, insan haklarının, hukuk devletinin, güçlü bir ekonomik yapının, kalkınmanın, refahın, huzurun, güvenliğin ve barışın teminatı bağımsız ve nitelikli bir yargıdır. Yargının temel amaçlarından biri adalete olan güvenleri daha çok yükseltmek ve kamu vicdanını tatmin edebilmek olmalıdır" dedi. "Hukukçuların işi öncelikle adaletin yerine getirilmesini sağlamaktır" diyen Altaş, "Adalet sistemi, güçsüzü koruyabildiği ölçüde, mağdurun ve mazlumun gözyaşını silebildiği ölçüde kendinden söz ettirir. Millet olarak kendi aklımıza uyacak, olguları kendi gözlerimizle okuyacak, sorunları hiçbir ön yargının etkisinde kalmadan kendimiz tespit edecek, adil çözümleri araştırıp insanımıza ve insanlığa sunacak bir hukuk kültürüne ve insan kaynağına sahibiz. Biz, kendisi merkez olabilecek ve insanlığın ortak hukuk kültürüne katkılar sağlayabilecek bir milletiz. Güçlü yargı avukatların sorunları giderildiği ölçüde de güçlüdür" diye konuştu.

Adli yılın avukatların mesleki sorunlarının çözümünde ciddi ilerlemeler kaydedildiği bir yıl olması temennisinde bulunan Altaş, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Hukuk Fakültelerinin niceliğinin azaltılıp niteliğinin arttırılması, mesleğe girişte sınav düzenlemesinin uygulanması, staj döneminde sigortalı çalışmaya imkan verilmesi, ticari şirketlerin avukat bulundurma zorunluluklarının genişletilmesi önemli önleyici tedbirlerden olacaktır. Kişilerin vaktinde hukuki destek alması yargının iş yükünün azaltılması için de değerlidir. Her ticari şirket kuruluşunda belli saatlik hukuki danışmanlık almak zaruri olmalıdır.

Ticari uyuşmazlıkların azaltılması, çalışma barışının devamlılığı için ticari şirketlerin avukat bulundurma gerekliliği genişletilmelidir. CMK gereği avukat görevlendirmelerinde ücretler iyileştirilmeli, ödeme süreleri kısaltılmalıdır.

Mesleğin başındaki meslektaşlarımıza prim desteği sağlanmalı, otuz yaş altı personel çalıştıranlar için yine süreli prim destekleri öngörülmelidir. Avukatlara kendi vekaletlerini düzenleme yetkisi verilmelidir. Avukatlara veraset ilamı düzenleme yetkisi verilmelidir. Asgari ücret tarifelerinde mutlaka iyileştirme yapılmalıdır. Yargının kurucu unsuru olan avukatlar ile birlikte daha özgün ve etkili bir yargı sistemine doğru her geçen gün daha güvenle ilerleyeceğimize inanıyoruz.", - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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