HUDER Kırşehir Temsilcisi Bilgehan Altaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HUDER Kırşehir Temsilcisi Bilgehan Altaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel
HUDER Kırşehir Temsilcisi Bilgehan Altaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Kırşehir İl Temsilcisi Bilgehan Altaş, kadın, erkek, çocuk, hayvan başta olmak üzere tüm canlılara uygulanan her türlü şiddete karşı olduklarını bildirdi.

Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı
Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Kırşehir İl Temsilcisi Bilgehan Altaş, kadın, erkek, çocuk, hayvan başta olmak üzere tüm canlılara uygulanan her türlü şiddete karşı olduklarını bildirdi.

Altaş, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının muhalefet partileri, liderler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sosyal medyada çeşitli kesimlerce tartışıldığını ifade etti.

"İstanbul Sözleşmesi yaşatır" beyanının doğru olmadığını vurgulayan Altaş, sözleşmenin imzalandığı tarihten önce de insan hakları ve kadın haklarının olduğunu, kadına şiddet ve tacizlerin de suç olarak yasalarda yer aldığını aktardı.

Kadınların şiddete karşı koruma şemsiyesinden mahrum kalacağı şeklindeki ifadelerin de gerçeği yansıtmadığına işaret eden Altaş, şunları kaydetti:

"Sözleşmenin toplum değerleri ile bağdaşmayan kısımlarının, Türkiye'nin kadına şiddet ile mücadelesine ve kadın hakları konusundaki adımlarına gölge düşürmesinin önüne geçilmesi düşünülmektedir. LGBT'yi işaret eden ifadeler sebebiyle rahatsızlık duyulmuş, kadına şiddet ile mücadelede iç hukuka dayalı, milli ve manevi değerler çerçevesinde toplumsal mutabakatı sağlamak amaçlı antlaşmadan çekilinmiştir. Kadın, erkek, çocuk, hayvan, bitki tüm canlılara hatta eşyaya bile uygulanan her türlü şiddete karşı olduğumuzu tekrarlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HUDER Kırşehir Temsilcisi Bilgehan Altaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 15:22:19. #1.15#
title