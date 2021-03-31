HUDER Kırşehir Temsilcisi Altaş: "İstanbul Sözleşmesi öncesinde de kadına yönelik şiddet suçtu"
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HUDER Kırşehir Temsilcisi Altaş: "İstanbul Sözleşmesi öncesinde de kadına yönelik şiddet suçtu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
HUDER Kırşehir Temsilcisi Altaş: 'İstanbul Sözleşmesi öncesinde de kadına yönelik şiddet suçtu'

Kırşehir Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Temsilcisi Bilgehan Altaş, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararıyla ilgili, "Sözleşmenin yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2014'ten önce de bu ülkede insan hakları vardı, kadın hakları vardı.

Kırşehir Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Temsilcisi Bilgehan Altaş, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararıyla ilgili, "Sözleşmenin yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2014'ten önce de bu ülkede insan hakları vardı, kadın hakları vardı. Kadına şiddet o dönemde de suçtu hala suç, taciz suçtu hala suç, tecavüz suçtu hala suç. Psikolojik baskı, ekonomik şiddet suçtu hala suç. Sözleşmeden çekilince de hiçbiri serbest olmayacak" dedi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi ve sözleşmeden çekilme kararıyla ilgili açıklamada bulunan HUDER Temsilcisi Bilgehan Altaş, "Muhalefet partileri, yabancı devlet liderleri, Avrupa Konseyi, STK'lar ve sosyal medyada da dahil olmak üzere hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok kesim tarafından sözleşmeden çekilme kararı topa tutuluyor. Bilen bilmeyen herkes yazıyor. Kimisi Cumhurbaşkanının tek başına çekilme kararı verebilir mi, Meclis mi vermeliydi, konusuna takılmış durumda. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesinde belirtildiği üzere uluslararası antlaşmalardan çekilme yetkisine sahiptir" dedi.

"Biz biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır' beyanı da doğru bir beyan değildir" diyen Altaş, "Sözleşmenin yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2014'ten önce de bu ülkede insan hakları vardı, kadın hakları vardı. Kadına şiddet o dönemde de suçtu hala suç, taciz suçtu hala suç, tecavüz suçtu hala suç. Psikolojik baskı,ekonomik şiddet suçtu hala suç. Sözleşmeden çekilince de hiçbiri serbest olmayacak" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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