HUDER Eskişehir Şubesinden Ankara Barosu'na tepki Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkındaki açıklaması nedeniyle Ankara Barosuna tepki gösterdi.

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkındaki açıklaması nedeniyle Ankara Barosuna tepki gösterdi.

Gücüyener yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın görev alanı içerisinde yapmış olduğu açıklamayı uygunsuz bir dile ile aşağılamaya yeltenen baroların ifadelerinin kınanması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada Gücüyener'in şu sözlerine yer verildi:

"Baroların kanunlarla kendilerine verilen görevleri yapmak yerine hali hazırda görevini yerine getirmek de olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın görev alanı içerisinde yapmış olduğu açıklamayı, tam da görevi gereği olan ifadelerini uygunsuz bir dile ile aşağılamaya yeltenen baroların ifadeleri asıl kınanması gereken ifadelerdir. Bir kimsenin bu ifadeleri kullanabilmesi için dogmatik bilgi ayrımını dahi yapamayacak, Kuran hükümlerini Diyanet İşleri Başkanının kendi kendini ifade etmesi sanacak bilgi düzeyinde olması gerekir ki asıl kınanması gereken budur."

Kaynak: AA