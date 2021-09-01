HUDER Eskişehir Şube Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener'den "Adli Yıl" mesajı Açıklaması
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HUDER Eskişehir Şube Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener'den "Adli Yıl" mesajı Açıklaması

HUDER Eskişehir Şube Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener'den 'Adli Yıl' mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Eskişehir Şube Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, "Hukuk bir değerler sistemi olup, hukukçuların işi de öncelikle adaletin yerine getirilmesini sağlamaktır.

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Eskişehir Şube Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, "Hukuk bir değerler sistemi olup, hukukçuların işi de öncelikle adaletin yerine getirilmesini sağlamaktır. Adalet sistemi, güçsüzü koruyabildiği ölçüde, mağdurun ve mazlumun gözyaşını silebildiği ölçüde kendinden söz ettirir." ifadesini kullandı.

Gücüyener, yeni Adlı Yıl'ın başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, demokrasinin, insan haklarının, hukuk devletinin, güçlü bir ekonomik yapının, kalkınmanın, refahın, huzurun, güvenliğin ve barışın teminatının bağımsız ve nitelikli bir yargı olduğunu belirtti.

Yargının temel amaçlarından birinin de adalete olan güveni daha çok yükseltmek ve kamu vicdanını tatmin edebilmek olduğunu aktaran Gücüyener, şöyle devam etti:

"Hukuk bir değerler sistemi olup, hukukçuların işi de öncelikle adaletin yerine getirilmesini sağlamaktır. Adalet sistemi, güçsüzü koruyabildiği ölçüde, mağdurun ve mazlumun gözyaşını silebildiği ölçüde kendinden söz ettirir. Millet olarak kendi aklımıza uyacak, olguları kendi gözlerimizle okuyacak, sorunları hiçbir ön yargının etkisinde kalmadan kendimiz tespit edecek, adil çözümleri araştırıp insanımıza ve insanlığa sunacak bir hukuk kültürüne ve insan kaynağına sahibiz. Biz, kendisi merkez olabilecek ve insanlığın ortak hukuk kültürüne katkılar sağlayabilecek bir milletiz. Yargı, avukatların sorunları giderildiği ölçüde de güçlüdür. Yeni adli yılın meslek dayanışmasının arttığı avukatların mesleki sorunlarının çözümünde ciddi ilerlemeler kaydedildiği bir yıl olması temennimizdir."

Gücüyener, Hukuk Fakültelerinin niceliğinin azaltılıp niteliğinin artırılması, mesleğe girişte sınav düzenlemesinin uygulanması, staj döneminde sigortalı çalışmaya imkan verilmesi, ticari şirketlerin avukat bulundurma zorunluluklarının genişletilmesinin önemli önleyici tedbirlerden olacağını kaydetti.

Kişilerin vaktinde hukuki destek almasının, yargının iş yükünün azaltılması için de değerli olduğunu vurgulayan Gücüyener, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her ticari şirket kuruluşunda belli saatlik hukuki danışmanlık almak zaruri olmalıdır. Yine ticari uyuşmazlıkların azaltılması, çalışma barışının devamlılığı için ticari şirketlerin avukat bulundurma gerekliliği genişletilmelidir. CMK gereği avukat görevlendirmelerinde ücretler iyileştirilmeli, ödeme süreleri kısaltılmalıdır. Mesleğin başındaki meslektaşlarımıza prim desteği sağlanmalı, 30 yaş altı personel çalıştıranlar için yine süreli prim destekleri öngörülmelidir. Avukatlara kendi vekaletlerini düzenleme yetkisi verilmelidir. Avukatlara veraset ilamı düzenleme yetkisi verilmelidir. Asgari ücret tarifelerinde mutlaka iyileştirme yapılmalıdır. Avukatların, UYAP kullanımının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, programdan en yüksek faydaya ulaşabilmek adına Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek avukatlardan oluşan bir heyetin çalışmalara dahil edilmesi, sahadaki sorunların değerlendirilmesi için yerinde olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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HUDER Eskişehir Şube Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener'den "Adli Yıl" mesajı Açıklaması - Haberler
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