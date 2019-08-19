Huder'den adli yıl açılış açıklaması

19.08.2019 17:28

KIRŞEHİR (İHA) – Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Kırşehir İl Temsilcisi Bilgehan Altaş, Yargıtay'ın davetini geri çeviren baroların ve katılma kararını açıklayan Barolar Birliğinin bu kararlara ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Altaş, açıklamasında; "Yargının ve savunmanın çözülmesi gereken sorunları olduğu hepimizin malumudur ve tüm hukukçular tarafından fikir birliği ile paylaşılmaktadır. Bağımsız yargının ve savunmanın sorunlarının, kanun koyucu yasamanın ve uygulayıcı yürütmenin katkıları ile ancak çözülebilmesi de demokratik sistemin ve Anayasamızın gereğidir. Adli Yıl açılış töreni uygulayıcıların sorunları paylaşması ve sorunların değerlendirilebilmesi için uygun bir ortam sunmaktadır" dedi. Adli yıl açılış töreninde davet sahibinin Yargıtay olduğunu ifade eden Altaş, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Sorunları tartışmak ve birlikte çözmek yerine ötelemek, ortamı germek, farklı anlamlar yüklemek, hem savunmanın, hem yargının hem de ülkemizin 'boşa vakit kaybedeceği' bilinmez bir sürece girmesini kabul etmektir.

Adli yıl açılış töreninde davet sahibi Yargıtay Başkanlığı'dır. Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi kamuya ait bir mekandır. Adli yıl açılış töreninin bu mekanda gerçekleşmesi sebebi ile yargı bağımsızlığının zedeleneceği iddiası kabul edilebilir değildir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre 'Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Adli Yıl açılışında Yargıtay'ın ev sahipliğinde yapılacak törende Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Yargıtay Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı da birer konuşma yapacaklardır. Yargı Reformu Strateji Belgesi de geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımızca açıklanmış, Ekim ayında içeriği yasalaşacak ve mevcuttaki pek çok sorun için çözüm olacak bir süreci başlatacaktır. Yargı Reformu Strateji Belgesi oluşumu da Adalet Bakanlığı çatısında, tüm uygulayıcıların, hukuk fakültelerinin, yüksek mahkemelerin, başsavcılıkların, barolar birliğinin ve baroların etkili katılımları ile yürütülmüş bir süreçtir." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA