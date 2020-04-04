HUDER Başkanı Ali Dilber: "Yargının en önemli ayaklarından birisi Avukatlardır"
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Düzce, Güncel

HUDER Başkanı Ali Dilber: "Yargının en önemli ayaklarından birisi Avukatlardır"

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Düzce Şube Başkanı Arb. Av. Ali Dilber, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

04.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:49
HUDER Başkanı Ali Dilber:

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Düzce Şube Başkanı Arb. Av. Ali Dilber, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Dilber, mesajında, avukatların insanların en zor dönemlerinde ihtiyaç duydukları savunma hakkının temsilcileri olduğunu belirtti.

Avukatların insan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde kişilerin, toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, savunulmasında, kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde büyük bir görevi yerine getirdiğini aktaran Dilber, toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilmelerinin temel şartlarından birinin adaletin sağlanması olduğunu kaydetti.

Düzce Şube Başkanı Arb. Av. Ali Dilber, mesajında "Vatandaşlarımızı hakları konusunda bilgilendirip yönlendiren, haklarının korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olan avukatlarımız, aynı zamanda adaletin sağlanması, hukuksal ilişkilerin yürütülmesi, devlet ve vatandaş ilişkilerinin temeline güvenin yerleştirilmesinde de çok önemli roller üstlenmektedirler. Avukatlar, vatandaşların bağımsız mahkemelerde eşit ve adil şekilde yargılanmalarının yanı sıra, devlete ve hukuka olan güvenlerinin sağlanmasında da önemli bir görev üstlenmektedirler. Yargılamanın en önemli ayaklarından birini temsil eden avukat meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Ali Dilber son olarak ise "Evde kalın, sağlıklı kalın. Zorunlu haller dışında, vaktimizi evlerimizde geçirelim" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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