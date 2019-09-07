HUDER Başkanı Ali Dilber, "Bir an evvel kanunlaşmasını bekliyoruz"

07.09.2019 14:51

DÜZCE(İHA) – Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Düzce Şube Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, "Yargı paketi ülkemiz için çok kıymetli, çok önemli bir adımdır. Bir an evvel kanunlaşmasını bekliyoruz" dedi.



HUDER Başkanı Av. Arb. Ali Dilber Yargı Reform Paketi ve Barolar Yargı Reformu Strateji Belgesi Yargının tüm paydaşlarınca üzerinde uzun süre çalışılmış kıymetli bir tasarı olduğunu belirterek "Bu yargı paketi ülkemiz için çok kıymetli, çok önemli bir adımdır. Bir an evvel kanunlaşmasını bekliyoruz. TBMM'nin yeni yasama yılında ilk gündemlerinden biri olan yargı reform paketidir. Pakette yargıda erişilebilirliği, yargıya güveni arttıracak pek çok düzenleme bulunduğunu biliyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünü genişletmeye yönelik yapılacak değişikliklerin bu düzenlemenin en önemli maddeleri arasındadır. Demokrasinin güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi hedefi ile çalışılmış, Yargı bağımsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yargı paketi hazırlık süreci Adalet Bakanlığı çatısı altında tüm uygulayıcıların, hukuk fakültelerinin, yüksek mahkemelerin, Barolar Birliğinin ve Baroların etkili katılımları ile yürütülmüş bir tasarıdır. Böyle bir uzlaşı ve değerlendirme ortamından sonra adli yıl açılışında, adli yıl açılışının mekanını bahane ederek bir tartışma ortamı oluşturulmuştur. Mevcut hükümet sistemimiz yasama, yürütme ve yargının birbirinden tamamen bağımsız olduğu, tam kuvvetler ayrılığı sistemidir. Bu bağlamda adli yıl açılışının gerçekleştiği mekan üzerinden kuvvetler ayrılığı tartışması açmanın yanlışlığı ortadadır. Bazı barolar fikir söyleme aşamasından çıkmış, Barolar Birliği Başkanı'nı 'Bizim söylediğimizi yapmazsan o görevde duramazsın' yaklaşımına varacak şekilde tahakküm altına almaya girişmiştir. Bu baskıdır, tehdittir. Adli yıl açılışına katılan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na gösterilen tehditvari, ölçüsüz yaklaşım doğru bulmuyor ve kınıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA