Hüdayi Vakfından Senegal'de 4 bin aileye kurban yardımı
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Hüdayi Vakfından Senegal'de 4 bin aileye kurban yardımı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Batı Afrika ülkesi Senegal'de Türk hayırseverlerin kurbanlarını vekalet yoluyla yaklaşık 4 bin aileye ulaştırıyor.

Hüdayi Vakfından Senegal'de 4 bin aileye kurban yardımı
31.07.2020 21:59 | Son Güncelleme: 31.07.2020 22:20

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Batı Afrika ülkesi Senegal'de Türk hayırseverlerin kurbanlarını vekalet yoluyla yaklaşık 4 bin aileye ulaştırıyor.

Derneğin Senegal sorumlularından İlhan Yalım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal'de hayırseverlerin bağışladığı 150 büyükbaş hayvandan oluşan 1050 hisse kurbanı en az 4 bin aileye ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Dakar, Louga, Koki, Thies, Khombole ve Fatick olmak üzere 6 bölgede kesim yaptıklarını kaydeden Yalım, ayrıca Dullar ve Engelliler Derneği, çok sayıda Kuran kursu ve yetimhaneye gönderdikleri kurbanları, muhtaç ailelere bizzat elden teslim ettiklerini aktardı.

Bu bayram Aziz Mahmud Hüdayi Vakfınca, hayırseverlerin emanet ettiği vekalet kurbanlar Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta ve Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kaynak: AA

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