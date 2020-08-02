Hüdayi Vakfı desteğiyle Arnavutluk'ta 35 bin paket kurban eti dağıtıldı
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Hüdayi Vakfı desteğiyle Arnavutluk'ta 35 bin paket kurban eti dağıtıldı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı desteğiyle Arnavutluk merkezli İstanbul Derneğince Kurban Bayramı dolayısıyla Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine 35 bin paket kurban eti dağıtıldı.

Hüdayi Vakfı desteğiyle Arnavutluk'ta 35 bin paket kurban eti dağıtıldı
02.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:52

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı desteğiyle Arnavutluk merkezli İstanbul Derneğince Kurban Bayramı dolayısıyla Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine 35 bin paket kurban eti dağıtıldı.

İstanbul Derneğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Arnavutluk'ta 100 büyükbaş hayvanın kesildiği ifade edildi.

Bu kapsamda başta Tiran ve İşkodra olmak üzere Arnavutluk'un farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 35 bin paket kurban eti ulaştırıldığı belirtildi.

Kurban organizasyonunun her yıl olduğu gibi bu yıl da Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı desteğiyle gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Tedarik, nakliye, kesim, paketleme ve dağıtımı içeren söz konusu proje, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde İstanbul Derneği Başkanı Ridvan Seferaj himayesinde gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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