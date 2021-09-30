Hüdavendigar Osmangazi Camii müştemilatında sona gelindi - Haberler
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Hüdavendigar Osmangazi Camii müştemilatında sona gelindi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Hüdavendigar Osmangazi Camii müştemilatında sona gelindi Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların desteği ile yaptırılan Hüdavendigar Osmangazi Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Hüdavendigar Osmangazi Camii müştemilatında sona gelindi

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların desteği ile yaptırılan Hüdavendigar Osmangazi Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Dündar, mimarisi, mermer, vitray, boya ve ahşap işçilikleri ile Hüdavendigar Mahallesi'ne vatandaşların ibadetlerini yapacakları çok güzel bir eser kazandırıldığını söyledi.

Yapımına 2 yıl önce başlanan Hüdavendigar Osmangazi Camii inşaatında çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Başkan Mustafa Dündar, belediye olarak camiye şadırvan, kafeterya ve müştemilat odalarının yer aldığı bir bina ve cami çevre düzenlemesini yaparak destek verdiklerini söyledi. Yaptıkları yatırım ve hizmetlerle belediyecilikte yeni bir hizmet anlayışı sunduklarını ifade eden Mustafa Dündar, "Temizlik, yol, park ve kaldırım gibi hizmetler, bizim için rutin işlerimiz oldu. Göreve geldiğimiz günden itibaren, Osmangazi'de vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet ürettik. Gelen talepleri değerlendirip, kurum farkı gözetmeksizin 136 mahallemizin tamamına yatırım yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Sadece Osmangazi değil, Bursa'ya değer katacak vizyon projelere de imza attıklarını söyleyen Başkan Dündar, "Kapalı pazar alanları, spor tesisleri, meydanlar, eğitim yatırımları, tarihi mirasımızın ayağa kaldırılması gibi, hayatın her anına dokunan projeler yaptık. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gibi dev bir eseri Bursa'ya kazandırdık. Yine Bursa'nın merkezinde, Bursalıların buluşma noktası olacak Osmangazi Meydanı'nı inşa ediyoruz. BAREM ve Macera Park'ta açılış için gün sayıyor. Bütün bunlar, vatandaşımızın, şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilmiş projelerdir" diye konuştu.

Osmangazi Camii Selçuklu mimarisin izlerini taşıyor

Hüdavendigar Mahallesi'nde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan Osmangazi Camii'ne de şadırvan, kafeterya, bahçe ve çevre düzenlemesi gibi konularda destek verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Temelini geçtiğimiz günlerde attığımız ve içinde hela, abdestlik, müştemilat depoları ve çay ocağının bulunacağı inşaatta çalışmalar devam ediyor. Cami kısmının inşaatında ise betonarme kısmı tamamlandı. Caminin tavan kısmındaki boyama işleri de tamamlandı. Mermer, ahşap doğrama ve boya gibi diğer ince işçilikleri devam ediyor. İnşaatla ilgili imalatlar tamamlandıktan sonra, camimiz için 550 metrekarelik bir bahçe düzenlemesi de yapacağız. Tamamlandığında Hüdavendigar Mahallemiz, mimarisi ile ahşap, mermer ve boyama işleri ile çok güzel camiye kavuşmuş olacak. Şimdiden mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Hüdavendigar Osmangazi Camii müştemilatında sona gelindi

Hüdavendigar Osmangazi Camii müştemilatında sona gelindi

Hüdavendigar Osmangazi Camii müştemilatında sona gelindi

Hüdavendigar Osmangazi Camii müştemilatında sona gelindi
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Haber: Hüdavendigar Osmangazi Camii müştemilatında sona gelindi - Haberler
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