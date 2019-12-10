HÜDAPAR Kilis İl Yönetimi Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
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HÜDAPAR Kilis İl Yönetimi Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Kilis İl Yönetimi, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.

10.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:25
HÜDAPAR Kilis İl Yönetimi Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

(HÜDAPAR) İl Yönetimi, 7 Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.


HÜDAPAR İl Başkanı Ali Kiriş ve yönetim kurulu üyeleri rektör Karacoşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyarette kentte yapılan çalışmalar, sorunlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - KİLİS

Kaynak: İHA
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