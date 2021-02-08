?HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam gündemdeki konuları değerlendirdi Açıklaması

?Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa çağrısına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanının dile getirdiği yeni bir anayasa söylemi, toplumda yıllardır var olan sivil bir anayasa beklentisini tekrar canlandırmıştır.

?Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa çağrısına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanının dile getirdiği yeni bir anayasa söylemi, toplumda yıllardır var olan sivil bir anayasa beklentisini tekrar canlandırmıştır." ifadesini kullandı.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Yeni anayasa konusuna değinen Sağlam, yeni anayasanın tartışmasız bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanının dile getirdiği yeni bir anayasa söylemi, toplumda yıllardır var olan sivil bir anayasa beklentisini tekrar canlandırmıştır." ifadesini kullanan Sağlam, şunları kaydetti:

"Ülkenin birçok köklü sorununun temelinde mevcut darbe anayasası vardır. Şimdiye kadarki bütün anayasalar, olağanüstü şartlarda ve askeri vesayet dönemlerinde hazırlandıkları için halkı öncelemekten ziyade statükoyu koruma amacına matuf oldular."

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Sağlam, bu protestoların farklı bir mecraya taşındığını, bunun toplumun inancına ve ahlaki değerlerine saldırıya dönüştüğünü ifade etti.

Sağlam, "Rektör atamasında bir hukuksuzluk veya usulsüzlük var ise bunun eleştirilmesi, hukuk sınırları içerisinde protesto edilmesi veya itiraz edilmesi, toplumun en doğal hakkıdır ancak bu protestoları farklı amaçlar için kullanarak kaosa kapı aralamanın hak arama ile alakası olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Manisa'da cesedi bulunan 4 gencin ölüm nedenine ilişkin Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

"3 genç tüfekle intihar etmiş, diğer bir gencin ise uyuşturucudan öldüğü belirlenmiştir. Yaşanan bu trajedi toplumu derinden sarsarken, gençliğin maruz kaldığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uyuşturucu, içki, sigara gibi zararlı alışkanlıkları teşvik eden başta televizyon programları olmak üzere her türlü yazılı ve görsel yayınlar engellenmelidir. Eğitimin tüm kademelerinde erdemli insan yetiştirmeye öncelik verilmelidir. Bunun yanı sıra aile bağları zayıf ya da ailesi dağılmış, suça bulaşmış, şiddet eğilimli ve risk grubundaki bireylere yönelik psikososyal destek hizmeti artırılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin