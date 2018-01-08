Hüdapar'dan İran'daki Protestolara Tepki

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep'te katıldığı partisinin 2'nci Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada İran'daki karışıklıkları değerlendirerek, "O hayat pahalılığını protesto edip hükümete tepki göstermek için sokağa çıkanlar iki günden sonra bir taraflara doğru çekilmeye başladılar" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Gaziantep partisinin 2'nci Olağan Kongresine katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada gündemi değerlendiren Yapıcıoğlu, İran'da hayat pahalılığı ile başlayan protestoların rejim karşıtlığına dönüştüğünü söyledi. Yapıcıoğlu, "İran'da hayat pahalılığı protesto ediliyor. Yumurta fiyatları bir hafta içerisinde ikiye katlanmış, sosyal yardımlar ciddi şekilde azalmış, asgari harcamalara aktarılan bütçe ciddi şekilde artmış. Eğer siz gelir dağılımını düzeltme noktasında ciddi adımlar atmazsanız birileri gelir bunu kullanır. O hayat pahalılığını protesto edip hükümete tepki göstermek için sokağa çıkanlar iki günden sonra bir taraflara doğru çekilmeye başladılar değil mi? İş rejim karşıtlığına dönüştü. Adamlar kendi bayraklarını yakmaya başladılar. Peki, gerçekten yumurta fiyatını protesto eden adam yumurta fiyatı için kendi bayrağını yakar mı, yakmaz. Ama tüm o protesto gösterilerini bahane edip işi başka tarafa çekmeye çalışanlar, o memleketin altını oymak için harekete geçtiler" dedi.

ABD'nin Kudüs ile ilgili kararına da değinen Yapıcıoğlu, "Bakınız şu son günlerin, şu son ayların konuşulacak gündem maddesinin konusu Kudüs. Dünyanın baş haydudu Amerika Birleşik Devletleri ve onun başındaki kibir abidesi olan bu Trump denen adam bir müddet önce Kudüs-ü Şerif-i siyonizmin başkenti olarak tanıyacaklarını, 1995 yılında Amerika meclisinin almış olduğu kararı yerine getireceklerini artık bunu ertelemeyeceklerini belirtti. Kendi elçiliklerini de Kudüs'e taşıyacaklarını ilan etti. Allah'ın izniyle ümmetin tümü de genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle Endonezya'dan, Fas'a, Kafkasya'dan Afrika'nın en uç kısmına kadar bir bütün dünya ayağa kalktı ve buna geçit vermedi" ifadelerini kullandı.

Kongreye, Yapıcıoğlu'nun yanı sıra, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bahattin Temel, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Metin Kaya, Saadet Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Karalar, BBP İl Başkan Yardımcısı Hasan Polat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. - GAZİANTEP