HÜDAPAR 3. Bingöl Olağan Kongresi yapıldı
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HÜDAPAR 3. Bingöl Olağan Kongresi yapıldı

14.11.2020 16:31 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:34
HÜDAPAR 3. Bingöl Olağan Kongresi yapıldı

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) 3. Bingöl Olağan Kongresi'nde Refik Alpaya oy birliğiyle il başkanı seçildi.

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) 3. Bingöl Olağan Kongresi'nde Refik Alpaya oy birliğiyle il başkanı seçildi.

HÜDAPAR 3. Bingöl Olağan Kongresi, Veysel Belgin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan kongrede, Divan Kurulu üyeleri seçildi. Programda, partinin faaliyet ve mali raporun okundu. Raporlar, oy birliğiyle kabul edildi.

HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam, kongrede yaptığı konuşmada, tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, hasta olanlara da şifa diledi.

"Dürüst siyaset, gerçek adalet" diye yola koyulduklarını ve "Önce İnsan Öncelik Adalet" diyerek yollarına devam ettiklerini anlatan Sağlam, sözlerine şöyle devam etti:

"Neden önce insan, neden öncelik adalet? İnsan, eşrefi mahlukat olarak yani yaratılmışların en faziletlisi olarak yaratılmıştır. Bu nedenle sadece insan olmak saygı ve hürmet görmek için yeterli bir sebeptir. İnsan olmak tek başına bazı haklara sahip olmayı gerektirir. Aynı zamanda insan olmak sorumluluk almayı da gerektirir. Bu nedenle önce insan öncelik adalet diyoruz."

Sağlam, aile kurumunun önemine işaret ederek, İstanbul Sözleşmesi ile aile kurumunun yok edilmek istendiğini savundu.

Son zamanlara yaşanan deprem felaketlerine işaret eden Sağlam, "Ülkemiz bir deprem ülkesidir. Deprem yaşama riski açısından en riskli illerden biri de Bingöl'dür. Depremleri durdurma veya zamanını önceden öğrenme imkanına sahip değiliz, ancak depreme dayanıklı bina yapma bilgi ve tecrübesi vardır." diye konuştu.

Tek liste halinde gidilen seçimde, oyların tamamını alan Refik Alpaya il başkanı seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Çelik

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