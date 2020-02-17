: Hüdai Kaplıcaları şifa dağıtıyor

17.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:49

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan ve 2 bin yıldır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Hüdai Kaplıcaları şifa dağıtmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü çamur banyoları ile diğer kaplıcalardan ayrılan Sandıklı Hüdai Kaplıcası, şifalı sularıyla da dikkat çekerken, kaplıca misafirlerine yeni terapilerle hizmet kapsamını her geçen gün genişletiyor.

Haloterapi olarak bilinen tuz odası terapisi ve doktor balık tedavilerinin de yapıldığı kaplıcalarda vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Doktorlar tarafından önerilen kaplıcalarda tuz odasına giren vatandaşlar astım, bronşit ve solunum yolu hastalıklarından kurtulduklarını bunun yanında Sivas Kangal'dan getirtilen doktor balık tedavisi ile de egzama, mantar, sedef ve cilt sorunlarına şifa bulduklarını belirtiyor.

"Tuz odasında doğal ve işlenmemiş tuzlar kullanılıyor"

Bir otelin tuz odası görevlisi Kader Perçin, odanın tavan, taban ve duvarlarının rafineri edilmemiş doğal tuzlarla kaplı olduğunu belirtti.

Tuz odasına giren misafirlerin solunum yolu hastalıklarından kurtulduklarını kaydeden Perçin, şunları söyledi:

"Tuz odasına giren misafirlerimiz astım, bronşit, grip gibi nezle hastalıklarına çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Uyku düzenine iyi geldiğini belirtiyorlar ve memnun kalıyorlar. Tuz odasına girenler vücudun tahriş olmaması için, ıslak girmemeli ve tuzu vücuduna sürmemelidir. Bu tuzun en önemli özelliği rafineri edilmemiş işlenmemiş, taş ocağından çıktığı şekliyle gelen ve tamamen doğal hiçbir karışım olmayan tuz. Odanın işlemeleri ve ışıklandırmaları da tuzdan özel olarak yapıldı."

Kaplıcaya İstanbul'dan gelen Kıbrıs Gazisi Ramiz Adıyaman, tuz odasından çok fayda gördüğünü belirterek, "Uyurken nefes tıkanıklığı yaşıyordum. Buraya girmeye başladım. 5-10 dakika kalıyorum ve bana çok iyi geliyor." dedi.

"Doktor balıklar ile gelen tedavi"

Sivas'ın Kangal ilçesinden getirilen doktor balıklara da misafirlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten doktor balık sorumlusu Hacer Sarıkaya da, "Balıklarımız 26-28 derecede bir sıcaklıkta yaşayabiliyorlar. Cilt hastalıkları, deri hastalıkları, sedef, egzama gibi cilt hastalıklarına doktor balıkların tedavisi uygulanıyor. Balıklar ciltteki ölü derileri yiyerek tedavi uyguluyor. Cildi kanatmıyor. Tedavi sonrası misafirlerimize yarım saat veya bir saat suya girmemelerini duş almamasını tavsiye ediyoruz. Balıkların salyasının cilde işlemesi için bu önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA

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