Son Dakika! YSK Hüda-Par Kararını Verdi: Seçime Girebilecekler!

HÜDA PAR, YSK'ya yaptığı başvurunun kabul edildiğini duyurdu. Böylece seçime girecek parti sayısı 11 oldu.

HÜDA PAR TWİTTER'DAN AÇIKLADI: YSK'YA BAŞVURUMUZ OLUMLU SONUÇLANDI

HÜDA PAR'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "YSK'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir. Hayırlı olsun" dedi.

24 HAZİRAN SEÇİMİNE 11 PARTİ GİREBİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) son yaptığı açıklamayla akıllardaki tüm soru işaretlerini giderdi. Yayınlanan karara göre 24 Haziran'daki erken seçime 11 parti girebilecek.

İYİ PARTİ SEÇİME GİREBİLİYOR

YSK tarafından yayınlanan listeyle özellikle "İYİ Parti seçime girebilecek mi?" sorusu da cevabını bulmuş oldu. Yayınlanan listede 11 parti arasında İYİ Parti'nin de adı yer aldı.

İşte YSK'nın kararına göre 24 Haziran'da seçime girebilecek 10 parti:

1) AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi)

2) BTP (Bağımsız Türkiye Partisi)

3) BBP (Büyük Birlik Partisi)

4) CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)

5) DP (Demokrat Parti)

6) HDP (Halkların Demokratik Partisi)

7) İYİ Parti

8) MHP (Milliyetçi Hareket Partisi)

9) Saadet Partisi

10) Vatan Partisi

11) HÜDA PAR