Hüda Par İl Kongreleri - Siirt/

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Doyar, "Şayet adaleti önce biz insanlar olarak kendi nefsimizde, ondan sonra kendi ailemizde, halkalar şeklinde komşularımız, akrabalarımız arasında ve toplum içerisinde tesis edebilmeyi becerebilmiş olsaydık inanın şu anda dünyanın hiçbir yerinde ne kan akardı, ne gözyaşı." dedi.

Doyar, partisinin Siirt İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti olarak bu yıl "önce insan, öncelik adalet" temasıyla yola çıktıklarını söyledi.

Adaletin insan için bir alan, adaleti tesis edenin ise yine insan olduğunu ifade eden Doyar, şöyle konuştu:

"Adalet her şeyden önce insanlığın bizzat kendisi için hamurdaki maya gibi lazımdır. Adalet hepimiz için su, ekmek gibi lazımdır. İhtiyaç duyduğumuz temel bir hususiyettir. Şayet adaleti önce biz insanlar olarak kendi nefsimizde, ondan sonra kendi ailemizde, halkalar şeklinde komşularımız, akrabalarımız arasında ve toplum içerisinde tesis edebilmeyi becerebilmiş olsaydık inanın şu anda dünyanın hiçbir yerinde ne kan akardı, ne gözyaşı. Ne insanlar birbirlerini huzursuz ederdi ne de hayvanlar insanlardan kaçardı.İşte adalet böyle bir şeydir."

Mevcut İl Başkanı Behçet Sevgili'nin aday olmadığı kongrede, tek listeyle gidilen seçimde Abdulhakim Tekin il başkanı seçildi.

Kongreye, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, partililer ve davetliler katıldı.

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HÜDA PAR Muş İl Kongresi

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz katılımıyla yapılan kongrede, Şirin Çağlayan yeniden il başkanlığına seçildi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Muş İl Başkanlığına yeniden Şirin Çağlayan seçildi.

HÜDA PAR Muş İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın katılımıyla Muş Öğretmenevinde yapıldı.

Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kur'an-ı Kerim tilavetiye başlayan kongrede yaptığı konuşmada, siyasete farklı bir nefes getirmeyi istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Şu ana kadar dürüst bir siyaset icra ettik. Bu duruşumuzu muhafaza etmeye devam edeceğiz. Diğer partilerin yanlışlarına bakmadan bizler ilkelerimiz doğrultusunda, inancımızın bize verdiği ilkelerle davamızda yürümeye devam edeceğiz. Dürüst siyasetin ardından gerçek adalet dedik. Bizim için öncelik adalettir. Eğer seçimler normal vaktinde olursa şimdiden çalışmalıyız, Ev ev, kapı kapı gezeceğiz, partimizin amacını, parti programını insanlara anlatacağız."

Kongrede, konuşmaların ardından yapılan oylamayla Şirin Çağlayan, yeniden il başkanlığına seçildi.