HÜDA PAR İl Başkanlığından İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki
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HÜDA PAR İl Başkanlığından İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Siirt İl Başkanlığı İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki amacıyla program düzenledi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Siirt İl Başkanlığı İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki amacıyla program düzenledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen "Siirt Kudüs'e sahip çık" programı kapsamında bir araya gelen partililer, "Kudüs onurumuzdur", "Filistin'e sahip çık" yazılı pankartlar taşıdı.

HÜDA PAR İl Sekreteri Cengiz Tan, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in yaptığı saldırılar karşısında kınamanın ötesine geçilmesi gerektiğini belirtti.

Tan, "Bu zulmü daha ne kadar seyredeceğiz, daha kaç parçalanmış bedene ağlayacağız. Ateş sadece düştüğü yeri değil yüreklerimizi de yakıyor. Mazlumun feryadı arşı titretirken İslam ülkelerinin yöneticilerinin harekete geçmesi için daha kaç şehrin yakılması gerekecek. Gün, İslam alemi ve dünya barışını korumakla görevli uluslararası kuruluşların İsrail'in zulmüne dur deme günüdür." dedi.

Açıklamanın ardından dua okundu.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği programa katılanlar kentte araçlarla Filistin'e destek konvoyu oluşturdu.

HÜDA PAR İl Başkanlığından İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki
HÜDA PAR İl Başkanlığından İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki
HÜDA PAR İl Başkanlığından İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki
HÜDA PAR İl Başkanlığından İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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