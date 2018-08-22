Hüda Par Heyetinden AK Parti'ye Bayram Ziyareti

Kurban Bayramı dolayısıyla HÜDA PAR heyeti, AK Parti Genel Merkezine gelerek bayramlaştı. AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Kadın Kolları MKYK üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Ülperen Bozdağ'dan oluşan heyet, bayram ziyareti için gelen HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı. Her iki heyet de birbirlerinin bayramlarını tebrik edip iyi dileklerde bulunurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'yi daha iyi noktalara getireceklerini belirterek, döviz kuru üzerinden Türkiye'ye diz çöktürülmek istendiğini kaydetti. Sarıeroğlu, milletin söz konusu vatan olduğunda herkese güçlü mesaj verebileceğini gösterdiğini söyledi. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük ise ekonomi ile yaşanan sıkıntıları dile getirdi, yerli ve milli üretime dikkat çekti. Sarıeroğlu, konuklara cezerye ve şalgam ikram etti.

(Derya Yetim/İHA)