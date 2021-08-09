HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Yavuz'un kabrini ziyaret etti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iki yıl önce vefat eden partisinin genel başkan yardımcılarından Mehmet Yavuz'un Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki kabrini, ölüm yıl dönümünde ziyaret etti.