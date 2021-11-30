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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

AA / Yasin Dikme - Haberler | Politika
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Faiz ve faizli ekonomik sistem tamamen terk edilmelidir.

ŞANLIURFA (AA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Faiz ve faizli ekonomik sistem tamamen terk edilmelidir." dedi.

Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, son dönemde ülkenin en önemli ve tartışılan konusunun ekonomi olduğunu belirtti.

Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte döviz kurundaki yükselişin tartışıldığını dile getiren Yapıcıoğlu, hükümetin ekonomik politikalarını eleştiren muhalefetin döviz kurlarının aşağıya düşürülmesi için faizlerin yükseltilmesini istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "faiz sebep, enflasyonun sonuç" söylemine muhalefetin yoğun bir şekilde itiraz ettiğine dikkati çeken Yapıcıoğlu, "Bizim kanaatimize göre de faiz sebep enflasyon sonuçtur ama faiz sadece enflasyonun sebebi değildir. Faiz aynı zamanda işsizliğin, aynı zamanda gelir adaletsizliğin de sonucudur." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, "Erken seçim çağrısında bulunan muhalefet partilerinin ekonomik sıkıntıların çözümü olarak faizlerin yükseltilmesini göstermesini ibret ve hayretle izlemekteyiz. Bize göre faiz ve faizli ekonomik sistem tamamen terk edilmelidir." dedi.

Yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine de değinen Yapıcıoğlu, asgari ücretteki verginin kaldırılması, emekli maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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