HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan "seçim barajı" değerlendirmesi Açıklaması
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan "seçim barajı" değerlendirmesi Açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'seçim barajı' değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra herhangi bir oranda seçim barajının olmasını gerektirecek herhangi bir neden yoktur.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra herhangi bir oranda seçim barajının olmasını gerektirecek herhangi bir neden yoktur. Baraj tamamen sıfırlanmalıdır. HÜDA PAR'ın seçim barajıyla ilgili görüşü budur." dedi.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar Belediyesini ziyaret eden Yapıcıoğlu, HÜDA PAR'lı Belediye Başkanı Samir Özhan ile görüştü.

Belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya gelen Yapıcıoğlu, belde esnafını da ziyaret etti. Yapıcıoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kıt imkanlara rağmen beldede güzel hizmetler yapıldığını söyledi.

Yapıcıoğlu, seçim barajına ilişkin şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra herhangi bir oranda seçim barajının olmasını gerektirecek herhangi bir neden yoktur. Neden yoktur? Temsilde adalet, yönetimde istikrara feda ediliyordu ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde zaten bir tek kişi cumhurbaşkanı seçilir ve bu cumhurbaşkanının seçilmek için yüzde 50'den fazla oy almasına ihtiyaç vardı. Birinci turda olmazsa mutlaka ikinci turda adaylardan bir tanesi bu oyu alır ve cumhurbaşkanı seçilecektir. Yani hükümetin seçilememesi veya hükümetin oluşturulamaması gibi bir risk yoktur. Yani yönetimde istikrar garanti altındadır. Öyleyse artık temsilde adalet feda edilmemelidir. Öncesinden de feda edilmesi zaten doğru değildi ama bu şartlarda hiç değildir. Baraj tamamen sıfırlanmalıdır. HÜDA PAR'ın seçim barajıyla ilgili görüşü budur."

Yapıcıoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan "seçim barajı" değerlendirmesi Açıklaması - Haberler
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