Hüda-Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "İttifaklar Konusunda Almış Olduğumuz Bir Karar Yok"

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 2019'da yapılacak seçimlerde ittifak konusunda parti olarak aldıkları bir karar olmadığını belirterek, "Bizim hiç kimseden, hiçbir partiden bir teklif beklentimiz yoktur. Kategorik olarak şu veya bu partiyle ittifak yapmayız diye bir ön yargımız da yoktur ama bizim bir çizgimiz vardır, değerlerimiz vardır" dedi.

HÜDA-PAR Diyarbakır il teşkilatının 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile partililerin katıldığı kongre Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kongrede bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, siyasetin de gündeminde olan ittifaklar konusuna değinerek, "Bize göre seçim eğer normal zamanında yapılacaksa, yani 3 Kasım 2019'da yapılacaksa şimdiden ittifakların konuşulması normal değildir. Öyleyse daha 20 ay varken niye ittifaklar o kadar çok tartışılıyor. ya seçimi öne alacaklar ya da ülkenin asıl gündeminin üzerini örtmek için bu kadar öne alıyorlar. Millet bize soruyor. Bu meselelerin konuşulması için henüz erken dediğimizde bize, 'Siz şu ittifakta veya bu ittifakta yer alacak mısınız? Siz falanlarla veya filanlarla ittifak yapar mısınız? Yoksa kapılarınız kapalı mı' diye soruyorlar. Şu adamla veya şu parti ile ittifak yaparız veya yapmayız gibi bir noktada değiliz. Bu konuda parti olarak almış olduğumuz bir karar yoktur" diye konuştu.

"Bizim hiçbir partiden teklif beklentimiz yok"

Hiç kimseden, hiçbir partiden veya hiçbir gruptan bir teklif beklentileri olmadığını aktaran Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kategorik olarak şu veya bu partiyle ittifak yapmayız diye bir ön yargımız da yoktur ama herkes şunu bilsin; bizim bir çizgimiz vardır, değerlerimiz vardır. O değerlerimize zarar verecek, çizginin dışına çıkacak hiçbir harekette bulunmayız. İslam'a ve bizim değerlerimiz olan İslami olan şeylere, Müslümanlara açıktan saldıran insanlarla beraber bizim yürüyecek tek bir adım yolumuz da yoktur. Biz kendi günah yükümüzü zor taşıdığımıza inanıyoruz ama başından beri şunu söyledik; herhangi bir meselede memleketin menfaati ve ümmetin maslahatı bizim gittiğimiz yönün tersindeyse biz her zaman için kendi şahsi ve grup menfaatlerini milletin menfaatine, ümmetin maslahatına feda etmişizdir, bundan sonra da feda edeceğiz."

Kongre sonunda HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanlığına Mehmet Kaya seçildi. - DİYARBAKIR