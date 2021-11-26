HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'dan ekonomi değerlendirmesi Açıklaması

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ekonomide faiz dışı bazı yöntemlerin kullanılmasının artık ciddi şekilde tartışılması gerektiğini söyledi.

Yapıcıoğlu, Şehitkamil ilçesindeki bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, döviz kurunda hızla yükselişlerin yaşandığını, buna bağlı olarak Merkez Bankasının pozisyonu ve kararlarıyla ilgili yoğun tartışmaların gündemde olduğunu hatırlattı.

İktidarın ekonomik politikalarını eleştiren muhalefetin önemli kısmının "faiz indirimi" üzerinde tartıştığına dikkati çeken Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu partiler, döviz kurlarındaki yükselişe çare olarak da yeniden faiz yükseltilmesinden bahsediyor. Kapitalist sistem çöküş yaşıyor. Faizli sistemlere karşın alternatiflerin geliştirmesi gerek. Merkez Bankasının piyasalara müdahalesi faiz üzerinde oluyor. Faiz dışı bazı yöntemlerin kullanılması artık ciddi şekilde tartışılmalıdır. Öncelikle at gözlüklerinin çıkarılması gerekir, illa faiz ve sömürü sistemi devam edecek bir şartlandırmadan kurtulmak gerekir. Bu çark ve sistemden çıkmak mümkündür."

Yapıcıoğlu, ekonomideki gelişmelerin istatiksel ve psikolojik temelde incelenmesini isteyerek, "Şu anda vatandaşın psikolojisi yaşananlardan dolayı bozulmuşken bir de bunun üzerine körükle giden, benzin döken bazı kesimler vardır. Daha fazla bir panik havası oluşturmak için yoğun çaba içerisindeler. Bu panik havası ekonomiye daha ciddi zararlar verebilir." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, asgari ücretteki verginin kaldırılması ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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