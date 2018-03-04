Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Bu Memlekette Bir Yandan Fetö Yargısı, Diğer Yandan 28 Şubat'ın...

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bu memlekette bir yandan FETÖ yargısı, diğer yandan 28 Şubat'ın brifingli yargısı zulüm yaptı." dedi.

Yapıcıoğlu, Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde partisinin il olağan kongresinde yaptığı konuşmada, "dürüst siyaset ve gerçek adalet" şiarıyla yola çıktıklarını, parti programlarını yazarken de birinci önceliklerinin adaleti yeniden tesis etmek olduğunu söyledi.

28 Şubat sürecinde dindar kesimin baskılara maruz kaldığını, işinden ve özgürlüklerinden edilerek cezaevlerine konulduğunu belirten Yapıcıoğlu, o zaman görevde olan hakim ve savcıların FETÖ soruşturmaları kapsamında mesleklerinden ihraç edildiğini hatırlattı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun meslekten ihraç gerekçesinde, "Bu kişiler dosyalarla ilgili karar verirken adaletin gereğinin ne olduğuna hiç bakmadılar. Kendi örgütsel çıkarları, kendi örgüt menfaatleri ve kendi liderlerinin talimatları doğrultusunda kararlar verdiler." ifadesinin yer aldığını aktaran Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"28 Şubat sürecinde hukuk katliamları yaşandı. Ülkenin yüksek dereceli hakimleri, memleketin yüksek rütbeli subaylarının Genelkurmay karargahında apoletlilerden brifing aldılar. İrticayla mücadele adı altında memleketin çimentosu, özü ve milletin bizatihi olan dindar halka savaş ilan ettiler. Seyyar satıcıdan bakkala kadar herkesi yeşil sermaye diye fişlediler. Tesettürlü olduğu için bacılarımızın eğitim, pek çok arkadaşımızın memuriyet hakkını elinden aldılar. Pek çok dindar insanı adeta doğradılar ve onlardan bir kısmı hala içerideler."

50 bine yakın kişinin FETÖ'den dolayı tutuklu, 28 Şubat postmodern darbesinin kudretli generallerinden ise 100'den fazlasının Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığını söyleyen Yapıcıoğlu, "Bu memlekette bir yandan FETÖ yargısı, diğer yandan 28 Şubat'ın brifingli yargısı zulüm yaptı. Onların zulmettiği, zulmen içeri attıkları, özgürlüklerini çaldıkları insanlar hala cezaevinde. Bu zulümdür. Zulme seyirci kalkmak, rıza göstermek zulümdür." ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu, Türkiye'de uyuşturucu kullanımının her geçen gün yaygınlaştığını, son açıklanan TÜİK verilerine göre her yüz kişiden 2,7'sinin uyuşturucu kullandığını söyledi.

Sadece polisiye yöntemlerle uyuşturucu kullanımının önlenemeyeceğini aktaran Yapıcıoğlu, haberlerde, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarının piyasa değerine yer verilmesinin yanlış olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçim sonucunda Hamdullah Tasalı, yeniden başkanlığa seçildi.