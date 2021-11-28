HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu

ADIYAMAN (AA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, esnafa yönelik destek paketi oluşturulması gerektiğini belirtti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Yapıcıoğlu, Gölebatmaz Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Yapıcıoğlu, esnafın piyasanın durgunluğundan bahsettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikle bu son dönemdeki döviz fiyatlarındaki aşırı yükselmede tedbiren de olsa vatandaşı alışverişi kısma noktasına getirmiş. Gıda maddelerine yönelme söz konusu pek çok yerlerden duyumlar alıyoruz, vatandaşlar gıda maddelerinde daha yüksek artışlar olacakmış gibi düşünce ile ihtiyacından fazla gıda maddesi alma gibi bir yola başvuruyor. Buda fiyatların daha fazla yükselmesine sebep oluyor. Aslında öncelikle sakin olmamız gerekiyor eğer piyasanın nabzı yarı oranda yüzde 50 istatistiklere göre artıyorsa diğer yarsıda psikolojidir. Şuandaki psikoloji ile ilgili yönetimde iyi değil gibi bir görüntü var, bu panik havasının dağılması lazım. Yetkililerin bu konu da halkı çıkıp rahatlatması lazım, açıklamalar yapması lazım. İnşallah bugünleri atlatacağız ama esnafın bu sıkıntılı dönemden özellikle pandemi sürecinde uzun süre kapalı kalan esnafın yaşamış olduğu sıkıntılardan dolayı esnaflara yönelik biraz daha destek paketlerinin açıklanması gerekir diye düşünüyoruz."

Yapıcıoğlu, asgari ücretle çalışan kişilerden alınan verginin kaldırılması gerektiğini belirterek, "Çarşı pazardaki gıda enflasyonu yüksek olduğu için asgari ücrette vatandaşı rahatlatacak bir zam gelmesi ve verginin de asgari ücretliden alınmaması gerekir. O durumda da vatandaş biraz rahatlarsa cebi para görürse ihtiyaçlarını karşılama noktasında bir rahatlama olacaktır. Bu durum esnafı da rahatlatacaktır." ifadelerini kullandı.