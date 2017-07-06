Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu Açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Hiçbir zaman şahsi çıkarımızı veya parti çıkarımızı memleketin ve milletin üzerinde görmedik, inşallah bundan sonra da görmeyeceğiz." dedi.



Yapıcıoğlu, Sivas Öğretmenevi konferans salonunda sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bir araya geldi.



Burada yaptığı konuşmada, siyaset sahnesine çıktıkları günden itibaren memleket üzerine oynanan oyunlara güçleri yettiğince uyarmaya çalıştıklarını dile getiren Yapıcıoğlu, olumlu, yapıcı, sorumlu muhalefet gereği hükümeti de vatandaşları da bu oyunlara karşı dikkatli olmaya davet ettiklerini söyledi.



Çok kritik dönemlerde sorumluluklar üstlenerek memleketin içine düşürülmeye çalışıldığı bu tuzakların boşa çıkartılmasında önemli katkılarda bulunduklarını iddia eden Yapıcıoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde de ilk andan itibaren sokaklara indiklerini, darbe girişimini püskürtmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.



Referandum sürecinde anayasa değişikliğinin geçmesi için çaba sarf ettiklerini de aktaran Yapıcıoğlu, beklentilerin çok üzerinde bir etkiyle olumlu katkı sunduklarını savundu.



"Memleketin başına örülmek istenen bu çorapları fark edip uyarı görevimizi yaptığımızdan mıdır bilemiyorum, dün partimizin genel başkan yardımcılarından ikisi 6 yıl 3'er ay hapis cezası aldılar." diyen Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:



"Daha önce bu kardeşlerimize, İstanbul 14 . Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti. Temyiz üzerine Yargıtay bu kararı bozdu, bu kez daha önce verilen cezanın yarısı kadar bir ceza verildi. Bu kardeşlerimizin bir tek gün bile cezayı hak etmediklerini biz çok iyi biliyoruz ancak 15 Temmuz darbe girişimine bütün gücüyle karşı koymuş bu kardeşlerimizin, bu darbeye teşebbüs eden emniyet ve yargı mensupları tarafından hazırlanan bir dosya ile cezalandırılmış olmalarını biz anlamlandırmakta zorluk çekiyoruz. Bu soruşturmayı yürütmüş olan polis müdürleri, savcı ve hakimler FETÖ mensubu oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilmiş, bir kısmı tutuklanmış, bir kısmı yurt dışına kaçmış olmalarına rağmen onların oluşturdukları dosyanın, onların uydurdukları delil ve belgelerin tamamının doğru olduğunu kabul ederek mahkemenin böyle bir karar vermiş olmasını kamuoyununun takdirine bırakıyorum. Bu karara rağmen memleketin menfaati söz konusu olduğunda şahsi veya parti çıkarlarımızı bir an bile düşünmeyeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyorum. Hiçbir zaman şahsi çıkarımızı veya parti çıkarımızı memleketin ve milletin üzerinde görmedik, inşallah bundan sonra da görmeyeceğiz."