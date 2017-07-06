Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu Açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşe ilişkin, "CHP'nin bu tavrının çok samimi olduğunu düşünmüyoruz. Evet, memlekette adaletsizlik çok ama CHP'nin bir milletvekilinin MİT tırları davasından dolayı cezalandırılmasından sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun yola revan olması ayrı bir hesap." dedi.



Sivas Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Yapıcıoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sadece seçim zamanlarında değil diğer zamanlarda da vatandaşlarla yakın bir temas kurduklarını söyledi.



Ülkenin en acil meselelerinden birisinin "memleketi karıştırmak isteyen şer odaklarının çevirdikleri dolap" olduğunu belirten Yapıcıoğlu, buna karşı uyanık olunması gerektiğine işaret etti.



Sivas'ta 1993 yılında Madımak Oteli'nde istenmeyen acı olayların yaşandığını anımsatan Yapıcıoğlu, burada çok ciddi provokasyonların yapıldığını vurguladı. Sivas olaylarından 3 gün sonra Erzincan Başbağlar da başka bir acı olayın yaşandığını hatırlatan Yapıcıoğlu, burada da 33 canın katledildiğini, her iki olayda da amacın mezhep çatışması çıkartmak olduğunu dile getirdi.



İnsanların birbirinden farklılaştığı noktaların sınırlı olduğunu, ortak noktalara rağmen birilerinin farklılaşılan noktaları ısrarla gündemde tutmaya çalıştığını belirten Yapıcıoğlu, "Ortaklaştığımız noktaları artırıp, birbirimize daha sıkı kenetlenmeliyiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeliyiz, farklı düşündüğümüz noktalarda da yapabiliyorsak eğer birbirimize ikna etmeye çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğunun altını çizen Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:



"Bir ve beraber olan, birlikte hareket eden, en azından ortak düşmana karşı birlikte hareket eden bir milletin yeri geldiğinde tanklara, toplara, uçaklara karşı koyabileceğini 15 Temmuz darbesinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı gece çok net bir şekilde herkes gördü. Bu millet bunu herkese gösterdi. Yürekler toplu attığı zaman tanklar da, uçaklar da, helikopterler de üzerine gelse ve ateş etse yine de bir ve beraber olan bir milleti durduramadığını veya o darbe planlarının nasıl püskürtüldüğünü hepimiz beraber gördük."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşe ilişkin bir basın mensubunun sorusu üzerine ise Yapıcıoğlu, adaletin herkese lazım olduğuna dikkati çekerek, "Bizim memleket olarak sıkıntılarımızdan bir tanesi de şudur ki; adaletsizlik kendimize yapıldığı zaman sadece sesimiz çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Yapılan şeyin adaletsizlik olup olmadığının tartışılabileceğini vurgulayan Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Fakat şunu söyleyebilirim ki 100 yıldır bu memlekette mahkemeler pek çok siyasi içerikli kararlar verdiler ve adaletsiz pek çok kararların altına imza attılar. CHP'nin bu tavrının çok samimi olduğunu düşünmüyoruz. Evet, memlekette adaletsizlik çok ama CHP'nin bir milletvekilinin MİT tırları davasından dolayı cezalandırılmasından sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun yola revan olması ayrı bir hesap."



Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ise ziyaretinden dolayı HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na teşekkür etti.