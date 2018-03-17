Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu Açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,"Öncelikli hedefimiz adaleti yeniden tesis etmektir. O hedefimizden sapmadık. Biz gördüğümüz adaletsizlikler karşısında da susmayacağız." dedi.

Yapıcıoğlu, partisince bir otelde düzenlenen Şırnak İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Önce insan, öncelik adalet" şiarıyla yola çıktıklarını ve adaleti sürekli talep ettiklerini söyledi.



PKK terör örgütünün Çözüm Sürecinin ardından çatışmaları şehir merkezlerine taşıdığını anımsatan Zekeriya Yapıcıoğlu, PKK'lı teröristlerin "özerklik" adı altında şehirlerde çukur kazarak, bombalı saldırılar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Yapıcoğlu, Suriye'deki iç savaşa dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Oraya müdahil olan ülkeler Suriye'de iç karışıklığın bitmesini Esad zulmünden inim inim inleyen masum insanların haklarına kavuşmasını temin etmek için mi oradalar? ABD, onun arkasına takılan İngiltere ve Rusya'ya kalsa o savaşın 70 yıl daha sürmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Bir medeniyetin yıkılmasını, nüfusunun yarısının yer değiştirmesini, bir milyona yakın insanının ölmesini bu millet istiyor mu? Böyle bir şeyi insan olan biri ister mi?"

Irak'taki siyasi karışıklığın bölgeyi ciddi bir şekilde etkilediğini belirten Zekeriya Yapıcıoğlu, bunun Şırnak, Mardin, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'in ihracatını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Parti olarak bütün haksızlıkları her platformda söyleyeceklerini dile getiren Yapıcoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikli hedefimiz adaleti yeniden tesis etmektir. O hedefimizden sapmadık. Biz gördüğümüz adaletsizlikler karşısında da susmayacağız. Bunun bazı bedelleri olacaksa varsın olsun. Memleketin ekonomik durumu iyi değil, işsizlik had safhada."

TÜİK'in evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladığını hatırlatan Zekeriya Yapıcıoğlu, evlilik sayısında düşüş, boşanmalarda da artış olduğunu belirtti.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uyuşturucu kullanımında artış yaşandığını öne süren Yapıcıoğlu, Cizre'de 19 yaşında bir gencin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçim sonucunda, Emcet Yalçın il başkanlığına getirildi.